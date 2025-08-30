BRAZA की अधिक जानकारी

BRAZA by Virtuals लोगो

BRAZA by Virtuals मूल्य (BRAZA)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRAZA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-17.90%1D
USD
BRAZA by Virtuals (BRAZA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:22:54 (UTC+8)

BRAZA by Virtuals (BRAZA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238761
$ 0.00238761$ 0.00238761

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-17.97%

-44.21%

-44.21%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRAZA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRAZA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00238761 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRAZA में +0.10%, 24 घंटों में -17.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -44.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) मार्केट की जानकारी

$ 38.54K
$ 38.54K$ 38.54K

--
----

$ 38.54K
$ 38.54K$ 38.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BRAZA by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.54K है.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BRAZA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BRAZA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BRAZA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BRAZA by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-17.97%
30 दिन$ 0-33.95%
60 दिन$ 0-62.86%
90 दिन$ 0--

BRAZA by Virtuals (BRAZA) क्या है

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BRAZA by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BRAZA by Virtuals (BRAZA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BRAZA by Virtuals (BRAZA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BRAZA by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BRAZA by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRAZA लोकल करेंसी में

BRAZA by Virtuals (BRAZA) टोकन का अर्थशास्त्र

BRAZA by Virtuals (BRAZA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRAZA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BRAZA by Virtuals (BRAZA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BRAZA by Virtuals (BRAZA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRAZA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRAZA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRAZA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BRAZA by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRAZA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRAZA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BRAZA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRAZA ने 0.00238761 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRAZA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRAZA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BRAZA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRAZA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRAZA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRAZA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRAZA का प्राइस का अनुमान देखें.
