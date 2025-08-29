Brat मूल्य (BRAT)
Brat (BRAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01625004 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRAT में +1.31%, 24 घंटों में -19.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Brat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.30K है.
आज के दिन के दौरान, Brat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-19.20%
|30 दिन
|$ 0
|-8.08%
|60 दिन
|$ 0
|-99.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!
Brat (BRAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
