Brainrot मूल्य (BRAINROT)
+3.56%
-8.21%
--
--
Brainrot (BRAINROT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRAINROT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRAINROT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRAINROT में +3.56%, 24 घंटों में -8.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Brainrot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 441.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRAINROT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 441.49K है.
आज के दिन के दौरान, Brainrot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brainrot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brainrot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brainrot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.21%
|30 दिन
|$ 0
|--
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
Brainrot is the most famous TikTok/Gen Z term. By looking at Google Trends data comparing a few of the more popular terms, Brainrot has significantly more searches in the last 30 days[1]. In 2024, "brain rot"[sic] was added to the Oxford English Dictionary[2] and even crowned "word of the year 2024"[3]. Brainrots and brainrot series continue to trend on TikTok, Instagram, and other platforms— including Roblox, where the game "Steal a Brainrot" has had over 16 billion lifetime visits since it launched on May 15th, 2025[4]. A lot of past/current trending memecoins fall under the broader term "brainrot" such as Italian Brainrot, Tim Cheese, Skibidi Toilet, etc. With coins like "Unc" and "Chopped" running right now, it made sense to tokenize the #1 most popular TikTok/Gen Z term. $BRAINROT BeMn2NsTi9Pg34MAihvWfqAq2vkBtGAkpQMs5knppump Sources: 1. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&q=brainrot,chopped,unc,fineshyt,rizz&hl=en 2. https://corp.oup.com/news/brain-rot-added-to-the-oxford-english-dictionary/ 3. https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/ 4. https://romonitorstats.com/experience/109983668079237/
