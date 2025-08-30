Brainrot (BRAINROT) क्या है

Brainrot is the most famous TikTok/Gen Z term. By looking at Google Trends data comparing a few of the more popular terms, Brainrot has significantly more searches in the last 30 days[1]. In 2024, "brain rot"[sic] was added to the Oxford English Dictionary[2] and even crowned "word of the year 2024"[3]. Brainrots and brainrot series continue to trend on TikTok, Instagram, and other platforms— including Roblox, where the game "Steal a Brainrot" has had over 16 billion lifetime visits since it launched on May 15th, 2025[4]. A lot of past/current trending memecoins fall under the broader term "brainrot" such as Italian Brainrot, Tim Cheese, Skibidi Toilet, etc. With coins like "Unc" and "Chopped" running right now, it made sense to tokenize the #1 most popular TikTok/Gen Z term. $BRAINROT BeMn2NsTi9Pg34MAihvWfqAq2vkBtGAkpQMs5knppump Sources: 1. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&q=brainrot,chopped,unc,fineshyt,rizz&hl=en 2. https://corp.oup.com/news/brain-rot-added-to-the-oxford-english-dictionary/ 3. https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/ 4. https://romonitorstats.com/experience/109983668079237/

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Brainrot प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Brainrot (BRAINROT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Brainrot (BRAINROT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Brainrot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Brainrot प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BRAINROT लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Brainrot (BRAINROT) टोकन का अर्थशास्त्र

Brainrot (BRAINROT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRAINROT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Brainrot (BRAINROT) के बारे में अन्य प्रश्न आज Brainrot (BRAINROT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BRAINROT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BRAINROT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BRAINROT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Brainrot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BRAINROT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 441.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BRAINROT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BRAINROT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है. BRAINROT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BRAINROT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. BRAINROT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BRAINROT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. BRAINROT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BRAINROT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या BRAINROT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRAINROT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRAINROT का प्राइस का अनुमान देखें.

Brainrot (BRAINROT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट