Brad मूल्य (BRAD)
--
-2.66%
-26.76%
-26.76%
Brad (BRAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BRAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00154462 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRAD में --, 24 घंटों में -2.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Brad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 463.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 463.02K है.
आज के दिन के दौरान, Brad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Brad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Brad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Brad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.66%
|30 दिन
|$ 0
|-7.08%
|60 दिन
|$ 0
|-36.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation
