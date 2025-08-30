Boysclub on Sui मूल्य (BOYSS)
Boysclub on Sui (BOYSS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOYSS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOYSS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0152777 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOYSS में --, 24 घंटों में -3.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Boysclub on Sui का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOYSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 75.00M है, कुल आपूर्ति 75000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.08K है.
आज के दिन के दौरान, Boysclub on Sui का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boysclub on Sui का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boysclub on Sui का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boysclub on Sui का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.02%
|30 दिन
|$ 0
|-11.69%
|60 दिन
|$ 0
|+72.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
Boysclub on Sui (BOYSS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOYSS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
