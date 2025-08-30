Boys Club Munchy मूल्य (MUNCHY)
Boys Club Munchy (MUNCHY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MUNCHY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MUNCHY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00528754 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MUNCHY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Boys Club Munchy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MUNCHY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.13K है.
आज के दिन के दौरान, Boys Club Munchy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boys Club Munchy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boys Club Munchy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boys Club Munchy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-25.34%
|60 दिन
|$ 0
|+28.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. 6% team & advisor allocation and 6% for marketing, KOLs, and growth-related expenses. 1% Jeet Tax for the haters with malicious intent on destroying launches. Our focus is on longevity in this space but we know how fast this space moves, therefore we feel adding a Jeet Tax is necessary for development and sustainability. Jeet tax will be used for buybacks and any marketing efforts for $munchy. Meet Munchy, the Boys' Club's favorite furry friend! This lovable mixed-breed dog adores munching on tasty treats and spending time with his best pals. Come along on this epic adventure and dive into exciting new Munchy comics, games and surprises!
Boys Club Munchy (MUNCHY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MUNCHY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
