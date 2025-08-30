Boys Club मूल्य (BOYS)
Boys Club (BOYS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOYS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOYS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOYS में +0.21%, 24 घंटों में -3.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Boys Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 127.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00T है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 127.01K है.
आज के दिन के दौरान, Boys Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boys Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boys Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boys Club का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.17%
|30 दिन
|$ 0
|-40.22%
|60 दिन
|$ 0
|-64.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.
Boys Club (BOYS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOYS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
