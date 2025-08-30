Bouncing Seals मूल्य (SEALS)
Bouncing Seals (SEALS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SEALS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SEALS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SEALS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bouncing Seals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SEALS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.32M है, कुल आपूर्ति 999323988.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.24K है.
आज के दिन के दौरान, Bouncing Seals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bouncing Seals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bouncing Seals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bouncing Seals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
Bouncing Seals (SEALS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SEALS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
