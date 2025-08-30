BounceBit USD मूल्य (BBUSD)
BounceBit USD (BBUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.99455 है. पिछले 24 घंटों में, BBUSD ने $ 0.983865 के कम और $ 1.029 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.809164 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBUSD में -0.65%, 24 घंटों में +0.29%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BounceBit USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.
आज के दिन के दौरान, BounceBit USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00288939 था.
पिछले 30 दिनों में, BounceBit USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0102666401 था.
पिछले 60 दिनों में, BounceBit USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0033610817 था.
पिछले 90 दिनों में, BounceBit USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019162520165403 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00288939
|+0.29%
|30 दिन
|$ -0.0102666401
|-1.03%
|60 दिन
|$ +0.0033610817
|+0.34%
|90 दिन
|$ -0.0019162520165403
|-0.19%
BBUSD is a stablecoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BBUSD acts as an additional ecosystem token to BounceBit. It serves as liquid and versatile currency on the BounceBit platform. It can be used in various applications and infrastructure, as medium of exchange or store of value.
