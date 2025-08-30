Boss Burger मूल्य (BOSSBURGER)
-0.61%
+4.40%
-58.09%
-58.09%
Boss Burger (BOSSBURGER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOSSBURGER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOSSBURGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00154863 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOSSBURGER में -0.61%, 24 घंटों में +4.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -58.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Boss Burger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 119.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOSSBURGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 119.17K है.
आज के दिन के दौरान, Boss Burger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boss Burger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boss Burger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boss Burger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+4.40%
|30 दिन
|$ 0
|-14.47%
|60 दिन
|$ 0
|-40.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
