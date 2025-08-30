BOSHI की अधिक जानकारी

Boshi लोगो

Boshi मूल्य (BOSHI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOSHI से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Boshi (BOSHI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:40 (UTC+8)

Boshi (BOSHI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00640556
$ 0.00640556$ 0.00640556

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+0.87%

-17.70%

-17.70%

Boshi (BOSHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOSHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOSHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00640556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOSHI में +0.76%, 24 घंटों में +0.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Boshi (BOSHI) मार्केट की जानकारी

$ 89.07K
$ 89.07K$ 89.07K

--
----

$ 89.07K
$ 89.07K$ 89.07K

985.00M
985.00M 985.00M

984,998,976.83
984,998,976.83 984,998,976.83

Boshi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.00M है, कुल आपूर्ति 984998976.83 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.07K है.

Boshi (BOSHI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Boshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boshi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.87%
30 दिन$ 0-1.21%
60 दिन$ 0+5.80%
90 दिन$ 0--

Boshi (BOSHI) क्या है

Boshi is a community-based memecoin built on the Base. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Boshi (BOSHI) संसाधन

Boshi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Boshi (BOSHI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Boshi (BOSHI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Boshi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Boshi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOSHI लोकल करेंसी में

Boshi (BOSHI) टोकन का अर्थशास्त्र

Boshi (BOSHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOSHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Boshi (BOSHI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Boshi (BOSHI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOSHI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOSHI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOSHI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Boshi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOSHI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.00M USD है.
BOSHI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOSHI ने 0.00640556 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOSHI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOSHI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BOSHI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOSHI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BOSHI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOSHI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOSHI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:40 (UTC+8)

