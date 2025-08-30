Borpa मूल्य (BORPA)
Borpa (BORPA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BORPA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BORPA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00895544 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BORPA में --, 24 घंटों में -1.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Borpa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BORPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 55.80K है.
आज के दिन के दौरान, Borpa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Borpa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Borpa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Borpa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.44%
|30 दिन
|$ 0
|+3.24%
|60 दिन
|$ 0
|+4.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community.
Borpa (BORPA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BORPA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
