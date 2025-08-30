BOP की अधिक जानकारी

Boring Protocol मूल्य (BOP)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOP से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.80%1D
Boring Protocol (BOP) मूल्य का लाइव चार्ट
Boring Protocol (BOP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00006278
$ 0.00006278$ 0.00006278
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00006563
$ 0.00006563$ 0.00006563
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00006278
$ 0.00006278$ 0.00006278

$ 0.00006563
$ 0.00006563$ 0.00006563

$ 0.198562
$ 0.198562$ 0.198562

$ 0.00004466
$ 0.00004466$ 0.00004466

-0.76%

-3.85%

+2.49%

+2.49%

Boring Protocol (BOP) रियल-टाइम प्राइस $0.00006269 है. पिछले 24 घंटों में, BOP ने $ 0.00006278 के कम और $ 0.00006563 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.198562 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00004466 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOP में -0.76%, 24 घंटों में -3.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Boring Protocol (BOP) मार्केट की जानकारी

$ 6.11K
$ 6.11K$ 6.11K

--
----

$ 15.67K
$ 15.67K$ 15.67K

97.54M
97.54M 97.54M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Boring Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 97.54M है, कुल आपूर्ति 250000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.67K है.

Boring Protocol (BOP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Boring Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boring Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000020164 था.
पिछले 60 दिनों में, Boring Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000072133 था.
पिछले 90 दिनों में, Boring Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00000385674684649034 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.85%
30 दिन$ -0.0000020164-3.21%
60 दिन$ +0.0000072133+11.51%
90 दिन$ -0.00000385674684649034-5.79%

Boring Protocol (BOP) क्या है

Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Boring Protocol (BOP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Boring Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Boring Protocol (BOP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Boring Protocol (BOP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Boring Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Boring Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOP लोकल करेंसी में

Boring Protocol (BOP) टोकन का अर्थशास्त्र

Boring Protocol (BOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Boring Protocol (BOP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Boring Protocol (BOP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOP प्राइस 0.00006269 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00006269 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Boring Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 97.54M USD है.
BOP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOP ने 0.198562 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOP ने 0.00004466 USD की ATL प्राइस देखी.
BOP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BOP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOP का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.