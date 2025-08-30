CANDY की अधिक जानकारी

Bored Candy City लोगो

Bored Candy City मूल्य (CANDY)

गैर-सूचीबद्ध

1 CANDY से USD लाइव प्राइस:

$0.00194945
-2.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Bored Candy City (CANDY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:00:05 (UTC+8)

Bored Candy City (CANDY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00178646
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00207451
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00178646

$ 0.00207451

$ 0.392616

$ 0.00082619

+4.59%

-8.90%

+29.15%

+29.15%

Bored Candy City (CANDY) रियल-टाइम प्राइस $0.00187069 है. पिछले 24 घंटों में, CANDY ने $ 0.00178646 के कम और $ 0.00207451 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CANDY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.392616 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00082619 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CANDY में +4.59%, 24 घंटों में -8.90%, तथा पिछले 7 दिनों में +29.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bored Candy City (CANDY) मार्केट की जानकारी

$ 0.00

$ 763.03

$ 59.49K

0.00

31,799,924.0

Bored Candy City का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 763.03 है. CANDY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 31799924.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.49K है.

Bored Candy City (CANDY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bored Candy City का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000182942917412836 था.
पिछले 30 दिनों में, Bored Candy City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004580330 था.
पिछले 60 दिनों में, Bored Candy City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014859880 था.
पिछले 90 दिनों में, Bored Candy City का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000358780465053213 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000182942917412836-8.90%
30 दिन$ +0.0004580330+24.48%
60 दिन$ +0.0014859880+79.44%
90 दिन$ -0.0000358780465053213-1.88%

Bored Candy City (CANDY) क्या है

Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Bored Candy City (CANDY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bored Candy City प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bored Candy City (CANDY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bored Candy City (CANDY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bored Candy City के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bored Candy City प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CANDY लोकल करेंसी में

Bored Candy City (CANDY) टोकन का अर्थशास्त्र

Bored Candy City (CANDY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CANDY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bored Candy City (CANDY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bored Candy City (CANDY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CANDY प्राइस 0.00187069 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CANDY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CANDY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00187069 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bored Candy City का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CANDY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CANDY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CANDY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CANDY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CANDY ने 0.392616 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CANDY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CANDY ने 0.00082619 USD की ATL प्राइस देखी.
CANDY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CANDY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 763.03 USD है.
क्या CANDY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CANDY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CANDY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:00:05 (UTC+8)

Bored Candy City (CANDY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

