Boppy The Bat मूल्य (BOPPY)
+0.04%
+4.43%
-17.81%
-17.81%
Boppy The Bat (BOPPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOPPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOPPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOPPY में +0.04%, 24 घंटों में +4.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Boppy The Bat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 433.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69T है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 433.86K है.
आज के दिन के दौरान, Boppy The Bat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boppy The Bat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boppy The Bat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boppy The Bat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+4.43%
|30 दिन
|$ 0
|-44.45%
|60 दिन
|$ 0
|-8.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style.
