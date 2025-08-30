Bop Cat मूल्य (BOP)
-0.61%
-4.12%
-26.38%
-26.38%
Bop Cat (BOP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04155681 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOP में -0.61%, 24 घंटों में -4.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -26.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bop Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.77M है, कुल आपूर्ति 998768401.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.57K है.
आज के दिन के दौरान, Bop Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bop Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bop Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bop Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.12%
|30 दिन
|$ 0
|-18.78%
|60 दिन
|$ 0
|-32.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.
