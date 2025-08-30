BOOMER की अधिक जानकारी

Boomers on Sol लोगो

Boomers on Sol मूल्य (BOOMER)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOOMER से USD लाइव प्राइस:

$0,0000609$0,0000609
-7,50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Boomers on Sol (BOOMER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:59:55 (UTC+8)

Boomers on Sol (BOOMER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0,02860489
$ 0,02860489$ 0,02860489

$ 0$ 0

+0,75%

-7,51%

+20,45%

+20,45%

Boomers on Sol (BOOMER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOOMER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOOMER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,02860489 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOOMER में +0,75%, 24 घंटों में -7,51%, तथा पिछले 7 दिनों में +20,45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Boomers on Sol (BOOMER) मार्केट की जानकारी

$ 0,00$ 0,00

$ 2,21K$ 2,21K

$ 60,04K$ 60,04K

0,00 0,00

985 921 061,0 985 921 061,0

Boomers on Sol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0,00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2,21K है. BOOMER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0,00 है, कुल आपूर्ति 985921061.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60,04K है.

Boomers on Sol (BOOMER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Boomers on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boomers on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Boomers on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Boomers on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7,51%
30 दिन$ 0+11,13%
60 दिन$ 0+13,52%
90 दिन$ 0--

Boomers on Sol (BOOMER) क्या है

To provide a meme that the everyday man can relate too. We aim to be the working mans coin. This is a community takeover coin that has a team of dedicated holders. As community we have taken total control and rebranded the token. New telegram, New X, new Website and new DEX screener.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Boomers on Sol (BOOMER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Boomers on Sol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Boomers on Sol (BOOMER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Boomers on Sol (BOOMER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Boomers on Sol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Boomers on Sol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOOMER लोकल करेंसी में

Boomers on Sol (BOOMER) टोकन का अर्थशास्त्र

Boomers on Sol (BOOMER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOOMER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Boomers on Sol (BOOMER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Boomers on Sol (BOOMER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOOMER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOOMER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOOMER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Boomers on Sol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOOMER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0,00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOOMER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOOMER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0,00 USD है.
BOOMER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOOMER ने 0,02860489 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOOMER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOOMER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BOOMER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOOMER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2,21K USD है.
क्या BOOMER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOOMER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOOMER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:59:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.