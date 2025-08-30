BUSS की अधिक जानकारी

BUSS प्राइस की जानकारी

BUSS आधिकारिक वेबसाइट

BUSS टोकन का अर्थशास्त्र

BUSS प्राइस का पूर्वानुमान

BOOKUSD Share लोगो

BOOKUSD Share मूल्य (BUSS)

गैर-सूचीबद्ध

1 BUSS से USD लाइव प्राइस:

$0.0078565
$0.0078565$0.0078565
-0.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BOOKUSD Share (BUSS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:04 (UTC+8)

BOOKUSD Share (BUSS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00774563
$ 0.00774563$ 0.00774563
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00818447
$ 0.00818447$ 0.00818447
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00774563
$ 0.00774563$ 0.00774563

$ 0.00818447
$ 0.00818447$ 0.00818447

$ 0.126812
$ 0.126812$ 0.126812

$ 0.00480703
$ 0.00480703$ 0.00480703

+0.49%

-0.25%

-13.66%

-13.66%

BOOKUSD Share (BUSS) रियल-टाइम प्राइस $0.0078565 है. पिछले 24 घंटों में, BUSS ने $ 0.00774563 के कम और $ 0.00818447 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUSS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.126812 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00480703 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUSS में +0.49%, 24 घंटों में -0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BOOKUSD Share (BUSS) मार्केट की जानकारी

$ 29.88K
$ 29.88K$ 29.88K

--
----

$ 274.98K
$ 274.98K$ 274.98K

3.80M
3.80M 3.80M

35,000,000.0
35,000,000.0 35,000,000.0

BOOKUSD Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.80M है, कुल आपूर्ति 35000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 274.98K है.

BOOKUSD Share (BUSS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018248677 था.
पिछले 60 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0058780227 था.
पिछले 90 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.25%
30 दिन$ +0.0018248677+23.23%
60 दिन$ -0.0058780227-74.81%
90 दिन$ 0--

BOOKUSD Share (BUSS) क्या है

BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

BOOKUSD Share (BUSS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BOOKUSD Share प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BOOKUSD Share (BUSS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BOOKUSD Share (BUSS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BOOKUSD Share के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BOOKUSD Share प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BUSS लोकल करेंसी में

BOOKUSD Share (BUSS) टोकन का अर्थशास्त्र

BOOKUSD Share (BUSS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUSS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BOOKUSD Share (BUSS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BOOKUSD Share (BUSS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BUSS प्राइस 0.0078565 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BUSS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BUSS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0078565 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BOOKUSD Share का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BUSS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.88K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BUSS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BUSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.80M USD है.
BUSS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BUSS ने 0.126812 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BUSS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BUSS ने 0.00480703 USD की ATL प्राइस देखी.
BUSS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BUSS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BUSS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BUSS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BUSS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:00:04 (UTC+8)

BOOKUSD Share (BUSS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.