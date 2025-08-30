BOOKUSD Share मूल्य (BUSS)
+0.49%
-0.25%
-13.66%
-13.66%
BOOKUSD Share (BUSS) रियल-टाइम प्राइस $0.0078565 है. पिछले 24 घंटों में, BUSS ने $ 0.00774563 के कम और $ 0.00818447 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUSS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.126812 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00480703 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUSS में +0.49%, 24 घंटों में -0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BOOKUSD Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.80M है, कुल आपूर्ति 35000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 274.98K है.
आज के दिन के दौरान, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018248677 था.
पिछले 60 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0058780227 था.
पिछले 90 दिनों में, BOOKUSD Share का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.25%
|30 दिन
|$ +0.0018248677
|+23.23%
|60 दिन
|$ -0.0058780227
|-74.81%
|90 दिन
|$ 0
|--
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
