BOOK OF RUGS मूल्य (BOOK OF RUGS)
+0.36%
-3.94%
-20.63%
-20.63%
BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOOK OF RUGS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOOK OF RUGS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOOK OF RUGS में +0.36%, 24 घंटों में -3.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BOOK OF RUGS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 141.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOOK OF RUGS की मार्केट में उपलब्ध राशि 841.91M है, कुल आपूर्ति 969087063.0760633 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 162.34K है.
आज के दिन के दौरान, BOOK OF RUGS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOOK OF RUGS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BOOK OF RUGS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BOOK OF RUGS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.94%
|30 दिन
|$ 0
|-5.13%
|60 दिन
|$ 0
|+10.76%
|90 दिन
|$ 0
|--
Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets.
