Book of Miggles (BOMI) रियल-टाइम प्राइस $0.386563 है. पिछले 24 घंटों में, BOMI ने $ 0.381428 के कम और $ 0.403896 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.69 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.274473 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOMI में +0.13%, 24 घंटों में -2.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -70.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Book of Miggles का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 386.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 386.56K है.
आज के दिन के दौरान, Book of Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0082928923556745 था.
पिछले 30 दिनों में, Book of Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2629309910 था.
पिछले 60 दिनों में, Book of Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1425039372 था.
पिछले 90 दिनों में, Book of Miggles का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4305384218722523 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0082928923556745
|-2.10%
|30 दिन
|$ -0.2629309910
|-68.01%
|60 दिन
|$ -0.1425039372
|-36.86%
|90 दिन
|$ -0.4305384218722523
|-52.69%
This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.
Book of Miggles (BOMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
