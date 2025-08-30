BOOB की अधिक जानकारी

Book Of Bitcoin लोगो

Book Of Bitcoin मूल्य (BOOB)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOOB से USD लाइव प्राइस:

-7.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Book Of Bitcoin (BOOB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:59:24 (UTC+8)

Book Of Bitcoin (BOOB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+1.04%

-7.80%

-28.32%

-28.32%

Book Of Bitcoin (BOOB) रियल-टाइम प्राइस $0.00000849 है. पिछले 24 घंटों में, BOOB ने $ 0.00000829 के कम और $ 0.00000922 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOOB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00024141 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000138 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOOB में +1.04%, 24 घंटों में -7.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Book Of Bitcoin (BOOB) मार्केट की जानकारी

Book Of Bitcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 251.80 है. BOOB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 84.90K है.

Book Of Bitcoin (BOOB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Book Of Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Book Of Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000048926 था.
पिछले 60 दिनों में, Book Of Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000016721 था.
पिछले 90 दिनों में, Book Of Bitcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000000843911305444928 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.80%
30 दिन$ -0.0000048926-57.62%
60 दिन$ -0.0000016721-19.69%
90 दिन$ -0.000000843911305444928-9.04%

Book Of Bitcoin (BOOB) क्या है

Building on the Ethereum blockchain, $BOOB brings forth smart contract technology to ensure security, enhance transaction speeds, and introduce cutting-edge features that embody Bitcoin’s pioneering spirit in the crypto world. This initiative celebrates Bitcoin’s legacy while striving to lead advancements in digital assets.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Book Of Bitcoin (BOOB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Book Of Bitcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Book Of Bitcoin (BOOB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Book Of Bitcoin (BOOB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Book Of Bitcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Book Of Bitcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOOB लोकल करेंसी में

Book Of Bitcoin (BOOB) टोकन का अर्थशास्त्र

Book Of Bitcoin (BOOB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOOB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Book Of Bitcoin (BOOB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Book Of Bitcoin (BOOB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOOB प्राइस 0.00000849 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOOB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOOB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000849 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Book Of Bitcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOOB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOOB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOOB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BOOB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOOB ने 0.00024141 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOOB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOOB ने 0.00000138 USD की ATL प्राइस देखी.
BOOB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOOB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 251.80 USD है.
क्या BOOB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOOB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOOB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:59:24 (UTC+8)

