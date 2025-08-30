BOOK OF BILLIONAIRES मूल्य (BOBE)
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOBE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.265856 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOBE में +0.86%, 24 घंटों में -5.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BOOK OF BILLIONAIRES का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.99M है, कुल आपूर्ति 99994778.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.26K है.
आज के दिन के दौरान, BOOK OF BILLIONAIRES का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOOK OF BILLIONAIRES का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BOOK OF BILLIONAIRES का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BOOK OF BILLIONAIRES का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.40%
|30 दिन
|$ 0
|-16.92%
|60 दिन
|$ 0
|-49.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
