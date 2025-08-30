Book of Baby Memes मूल्य (BABYBOME)
+0.00%
-1.94%
-5.78%
-5.78%
Book of Baby Memes (BABYBOME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BABYBOME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYBOME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYBOME में +0.00%, 24 घंटों में -1.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Book of Baby Memes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BABYBOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 4.2e+17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.22K है.
आज के दिन के दौरान, Book of Baby Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Book of Baby Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Book of Baby Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Book of Baby Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.94%
|30 दिन
|$ 0
|-5.09%
|60 दिन
|$ 0
|+1.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Book of Baby Memes on BSC!
Book of Baby Memes (BABYBOME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYBOME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
