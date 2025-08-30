BOOJI मूल्य (BOOJI)
+0.67%
-4.70%
-5.86%
-5.86%
BOOJI (BOOJI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOOJI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOOJI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00726166 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOOJI में +0.67%, 24 घंटों में -4.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BOOJI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 80.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOOJI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 80.27K है.
आज के दिन के दौरान, BOOJI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOOJI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BOOJI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BOOJI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.70%
|30 दिन
|$ 0
|-14.87%
|60 दिन
|$ 0
|-26.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.
