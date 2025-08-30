BOLI की अधिक जानकारी

Bolivarcoin लोगो

Bolivarcoin मूल्य (BOLI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOLI से USD लाइव प्राइस:

$0.00077511$0.00077511
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Bolivarcoin (BOLI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:59:29 (UTC+8)

Bolivarcoin (BOLI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

--

+1.22%

+1.22%

Bolivarcoin (BOLI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOLI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.313124 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOLI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bolivarcoin (BOLI) मार्केट की जानकारी

$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K

--
----

$ 15.82K
$ 15.82K$ 15.82K

20.42M
20.42M 20.42M

20,415,923.74879985
20,415,923.74879985 20,415,923.74879985

Bolivarcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.42M है, कुल आपूर्ति 20415923.74879985 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.82K है.

Bolivarcoin (BOLI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bolivarcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bolivarcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bolivarcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bolivarcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-26.33%
60 दिन$ 0-35.46%
90 दिन$ 0--

Bolivarcoin (BOLI) क्या है

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

Bolivarcoin (BOLI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bolivarcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bolivarcoin (BOLI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bolivarcoin (BOLI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bolivarcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bolivarcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOLI लोकल करेंसी में

Bolivarcoin (BOLI) टोकन का अर्थशास्त्र

Bolivarcoin (BOLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bolivarcoin (BOLI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bolivarcoin (BOLI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOLI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOLI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOLI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bolivarcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOLI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.82K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.42M USD है.
BOLI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOLI ने 0.313124 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOLI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOLI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BOLI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOLI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOLI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOLI का प्राइस का अनुमान देखें.
