Boi the Bear लोगो

Boi the Bear मूल्य (BOI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BOI से USD लाइव प्राइस:

$0.00024221
$0.00024221$0.00024221
+4.50%1D
USD
Boi the Bear (BOI) मूल्य का लाइव चार्ट
Boi the Bear (BOI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00022527
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00024898
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00022527
$ 0.00024898
$ 0.00324427
$ 0.00018105
-0.90%

+4.38%

-18.43%

-18.43%

Boi the Bear (BOI) रियल-टाइम प्राइस $0.0002422 है. पिछले 24 घंटों में, BOI ने $ 0.00022527 के कम और $ 0.00024898 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00324427 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00018105 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOI में -0.90%, 24 घंटों में +4.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Boi the Bear (BOI) मार्केट की जानकारी

$ 242.46K
--
$ 242.46K
1.00B
1,000,000,000.0
Boi the Bear का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 242.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 242.46K है.

Boi the Bear (BOI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Boi the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Boi the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000074532 था.
पिछले 60 दिनों में, Boi the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001573047 था.
पिछले 90 दिनों में, Boi the Bear का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009459654684392682 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.38%
30 दिन$ +0.0000074532+3.08%
60 दिन$ -0.0001573047-64.94%
90 दिन$ -0.0009459654684392682-79.61%

Boi the Bear (BOI) क्या है

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Boi the Bear (BOI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Boi the Bear प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Boi the Bear (BOI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Boi the Bear (BOI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Boi the Bear के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Boi the Bear प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOI लोकल करेंसी में

Boi the Bear (BOI) टोकन का अर्थशास्त्र

Boi the Bear (BOI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Boi the Bear (BOI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Boi the Bear (BOI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOI प्राइस 0.0002422 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0002422 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Boi the Bear का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 242.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BOI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOI ने 0.00324427 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOI ने 0.00018105 USD की ATL प्राइस देखी.
BOI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BOI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.