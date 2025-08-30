BOGUS मूल्य (BOGUS)
BOGUS (BOGUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOGUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOGUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00803313 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOGUS में --, 24 घंटों में -4.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BOGUS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOGUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 828.48M है, कुल आपूर्ति 828480399.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.01K है.
आज के दिन के दौरान, BOGUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BOGUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BOGUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BOGUS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.60%
|30 दिन
|$ 0
|+16.74%
|60 दिन
|$ 0
|+37.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
BOGUS (BOGUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOGUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
