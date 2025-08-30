Bogged Finance मूल्य (BOG)
Bogged Finance (BOG) रियल-टाइम प्राइस $0.00731609 है. पिछले 24 घंटों में, BOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.15 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00440292 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOG में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bogged Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 101.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.88M है, कुल आपूर्ति 15000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.74K है.
आज के दिन के दौरान, Bogged Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bogged Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007588116 था.
पिछले 60 दिनों में, Bogged Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022540075 था.
पिछले 90 दिनों में, Bogged Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0007588116
|+10.37%
|60 दिन
|$ +0.0022540075
|+30.81%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
Bogged Finance (BOG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
