BNB DOGE का आज का लाइव मूल्य 0.00001513 USD है.BOGE का मार्केट कैप 15,126.31 USD है. भारत में BOGE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 BOGE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
BNB DOGE (BOGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:42:23 (UTC+8)

BNB DOGE का आज का मूल्य

आज BNB DOGE (BOGE) का लाइव मूल्य $ 0.00001513 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.32% का बदलाव आया है. मौजूदा BOGE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00001513 प्रति BOGE है.

$ 15,126.31 के मार्केट कैप के अनुसार BNB DOGE करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B BOGE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BOGE की ट्रेडिंग $ 0.00001504 (निम्न) और $ 0.00001546 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00118783 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00001496 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BOGE में पिछले एक घंटे में +0.25% और पिछले 7 दिनों में -9.44% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

BNB DOGE (BOGE) मार्केट की जानकारी

$ 15.13K
$ 15.13K$ 15.13K

--
----

$ 15.13K
$ 15.13K$ 15.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNB DOGE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.13K है.

BNB DOGE की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001504
$ 0.00001504$ 0.00001504

$ 0.00001546
$ 0.00001546$ 0.00001546

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0.00001496
$ 0.00001496$ 0.00001496

+0.25%

-1.31%

-9.44%

-9.44%

BNB DOGE (BOGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BNB DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BNB DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000054440 था.
पिछले 60 दिनों में, BNB DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000120004 था.
पिछले 90 दिनों में, BNB DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.31%
30 दिन$ -0.0000054440-35.98%
60 दिन$ -0.0000120004-79.31%
90 दिन$ 0--

BNB DOGE के लिए प्राइस पूर्वानुमान

BNB DOGE (BOGE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BOGE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
BNB DOGE (BOGE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, BNB DOGE के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BNB DOGE

2030 में 1 BNB DOGE का मूल्य कितना होगा?
अगर BNB DOGE 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. BNB DOGE के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:42:23 (UTC+8)

BNB DOGE (BOGE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

BNB DOGE के बारे में और जानें

