BNB Card (BNBCARD) रियल-टाइम प्राइस $0.00244731 है. पिछले 24 घंटों में, BNBCARD ने $ 0.00234191 के कम और $ 0.00289433 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNBCARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01981881 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNBCARD में +1.49%, 24 घंटों में -2.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BNB Card का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNBCARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.43M है.
आज के दिन के दौरान, BNB Card का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BNB Card का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022951188 था.
पिछले 60 दिनों में, BNB Card का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010866868 था.
पिछले 90 दिनों में, BNB Card का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.60%
|30 दिन
|$ +0.0022951188
|+93.78%
|60 दिन
|$ +0.0010866868
|+44.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
