BNB Agents लोगो

BNB Agents मूल्य (BNBAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 BNBAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BNB Agents (BNBAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:40 (UTC+8)

BNB Agents (BNBAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01153989
$ 0.01153989$ 0.01153989

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BNB Agents (BNBAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BNBAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNBAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01153989 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNBAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BNB Agents (BNBAI) मार्केट की जानकारी

$ 93.87K
$ 93.87K$ 93.87K

--
----

$ 97.98K
$ 97.98K$ 97.98K

958.04M
958.04M 958.04M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNB Agents का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNBAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.04M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 97.98K है.

BNB Agents (BNBAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+211.12%
60 दिन$ 0-2.86%
90 दिन$ 0--

BNB Agents (BNBAI) क्या है

BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.

BNB Agents प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BNB Agents (BNBAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BNB Agents (BNBAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BNB Agents के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BNB Agents प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BNBAI लोकल करेंसी में

BNB Agents (BNBAI) टोकन का अर्थशास्त्र

BNB Agents (BNBAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BNBAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BNB Agents (BNBAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BNB Agents (BNBAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BNBAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BNBAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BNBAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BNB Agents का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BNBAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BNBAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BNBAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.04M USD है.
BNBAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BNBAI ने 0.01153989 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BNBAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BNBAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BNBAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BNBAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BNBAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BNBAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BNBAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:40 (UTC+8)

