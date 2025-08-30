BNB Agents मूल्य (BNBAI)
BNB Agents (BNBAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BNBAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNBAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01153989 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNBAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BNB Agents का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BNBAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.04M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 97.98K है.
आज के दिन के दौरान, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BNB Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+211.12%
|60 दिन
|$ 0
|-2.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
