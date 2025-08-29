BMX मूल्य (BMX)
-4.87%
-12.11%
-15.72%
-15.72%
BMX (BMX) रियल-टाइम प्राइस $5.72 है. पिछले 24 घंटों में, BMX ने $ 5.72 के कम और $ 6.61 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.26035 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BMX में -4.87%, 24 घंटों में -12.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BMX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.77M है, कुल आपूर्ति 2769636.74098222 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.85M है.
आज के दिन के दौरान, BMX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.789191037895183 था.
पिछले 30 दिनों में, BMX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3631073160 था.
पिछले 60 दिनों में, BMX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0792746240 था.
पिछले 90 दिनों में, BMX का USD में मूल्य बदलाव $ +3.541473267225626 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.789191037895183
|-12.11%
|30 दिन
|$ -0.3631073160
|-6.34%
|60 दिन
|$ +0.0792746240
|+1.39%
|90 दिन
|$ +3.541473267225626
|+162.56%
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
