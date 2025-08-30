Blueberry The Squirrel मूल्य (BLUEBERRY)
-4.18%
-1.32%
-20.90%
-20.90%
Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLUEBERRY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLUEBERRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLUEBERRY में -4.18%, 24 घंटों में -1.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blueberry The Squirrel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLUEBERRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.97M है, कुल आपूर्ति 994966353.126209 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.17K है.
आज के दिन के दौरान, Blueberry The Squirrel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blueberry The Squirrel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blueberry The Squirrel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blueberry The Squirrel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.32%
|30 दिन
|$ 0
|+4.25%
|60 दिन
|$ 0
|+7.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.
