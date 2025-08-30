Blue Butt Cheese मूल्य (BBC)
Blue Butt Cheese (BBC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BBC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BBC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00173872 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BBC में +0.88%, 24 घंटों में -5.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blue Butt Cheese का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 674.70M है, कुल आपूर्ति 674700596.8173879 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.04K है.
आज के दिन के दौरान, Blue Butt Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blue Butt Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blue Butt Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blue Butt Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.24%
|30 दिन
|$ 0
|+14.94%
|60 दिन
|$ 0
|+25.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
Blue Butt Cheese Revolution Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity! Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy. BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together.
Blue Butt Cheese (BBC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BBC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
