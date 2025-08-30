Blu मूल्य ($BLU)
Blu ($BLU) रियल-टाइम प्राइस $0.0000145 है. पिछले 24 घंटों में, $BLU ने $ 0.0000144 के कम और $ 0.0000154 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BLU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00214781 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001439 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BLU में -2.02%, 24 घंटों में -3.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BLU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.90K है.
आज के दिन के दौरान, Blu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000008461 था.
पिछले 60 दिनों में, Blu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000032586 था.
पिछले 90 दिनों में, Blu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000005806404046911097 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.96%
|30 दिन
|$ -0.0000008461
|-5.83%
|60 दिन
|$ -0.0000032586
|-22.47%
|90 दिन
|$ -0.000005806404046911097
|-28.59%
Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!
