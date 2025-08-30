BLOX मूल्य (BLOX)
BLOX (BLOX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLOX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.153103 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLOX में +1.10%, 24 घंटों में +1.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BLOX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 80.74M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.29K है.
आज के दिन के दौरान, BLOX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BLOX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BLOX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BLOX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.10%
|30 दिन
|$ 0
|+7.42%
|60 दिन
|$ 0
|+62.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
