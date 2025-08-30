BLOOP की अधिक जानकारी

Bloop Furpal लोगो

Bloop Furpal मूल्य (BLOOP)

गैर-सूचीबद्ध

1 BLOOP से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Bloop Furpal (BLOOP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:46:24 (UTC+8)

Bloop Furpal (BLOOP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01139617
$ 0.01139617$ 0.01139617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bloop Furpal (BLOOP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLOOP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLOOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01139617 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLOOP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bloop Furpal (BLOOP) मार्केट की जानकारी

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

--
----

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

999.33M
999.33M 999.33M

999,325,840.1134807
999,325,840.1134807 999,325,840.1134807

Bloop Furpal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLOOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M है, कुल आपूर्ति 999325840.1134807 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.09K है.

Bloop Furpal (BLOOP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+3.22%
60 दिन$ 0+19.35%
90 दिन$ 0--

Bloop Furpal (BLOOP) क्या है

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Bloop Furpal (BLOOP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Bloop Furpal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bloop Furpal (BLOOP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bloop Furpal (BLOOP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bloop Furpal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bloop Furpal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BLOOP लोकल करेंसी में

Bloop Furpal (BLOOP) टोकन का अर्थशास्त्र

Bloop Furpal (BLOOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLOOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bloop Furpal (BLOOP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bloop Furpal (BLOOP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BLOOP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BLOOP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BLOOP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bloop Furpal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BLOOP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.09K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BLOOP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BLOOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M USD है.
BLOOP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BLOOP ने 0.01139617 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BLOOP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BLOOP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BLOOP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BLOOP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BLOOP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BLOOP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BLOOP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:46:24 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.