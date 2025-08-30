Bloop Furpal मूल्य (BLOOP)
Bloop Furpal (BLOOP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLOOP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLOOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01139617 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLOOP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bloop Furpal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLOOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M है, कुल आपूर्ति 999325840.1134807 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.09K है.
आज के दिन के दौरान, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bloop Furpal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+3.22%
|60 दिन
|$ 0
|+19.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!
Bloop Furpal (BLOOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLOOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
