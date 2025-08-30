SPERG की अधिक जानकारी

Bloomsperg Terminal मूल्य (SPERG)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPERG से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
Bloomsperg Terminal (SPERG) मूल्य का लाइव चार्ट
Bloomsperg Terminal (SPERG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02691123
$ 0.02691123$ 0.02691123

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-4.82%

-7.13%

-7.13%

Bloomsperg Terminal (SPERG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPERG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPERG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02691123 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPERG में 0.00%, 24 घंटों में -4.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bloomsperg Terminal (SPERG) मार्केट की जानकारी

$ 54.07K
$ 54.07K$ 54.07K

--
----

$ 54.07K
$ 54.07K$ 54.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bloomsperg Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPERG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.07K है.

Bloomsperg Terminal (SPERG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.82%
30 दिन$ 0-25.11%
60 दिन$ 0-36.12%
90 दिन$ 0--

Bloomsperg Terminal (SPERG) क्या है

The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.

Bloomsperg Terminal (SPERG) संसाधन

Bloomsperg Terminal प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bloomsperg Terminal (SPERG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bloomsperg Terminal (SPERG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bloomsperg Terminal के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bloomsperg Terminal प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPERG लोकल करेंसी में

Bloomsperg Terminal (SPERG) टोकन का अर्थशास्त्र

Bloomsperg Terminal (SPERG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPERG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Bloomsperg Terminal (SPERG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Bloomsperg Terminal (SPERG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPERG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPERG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPERG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bloomsperg Terminal का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPERG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPERG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPERG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SPERG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPERG ने 0.02691123 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPERG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPERG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SPERG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPERG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPERG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPERG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPERG का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.