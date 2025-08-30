Bloomsperg Terminal मूल्य (SPERG)
0.00%
-4.82%
-7.13%
-7.13%
Bloomsperg Terminal (SPERG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SPERG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPERG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02691123 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPERG में 0.00%, 24 घंटों में -4.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Bloomsperg Terminal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPERG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.07K है.
आज के दिन के दौरान, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Bloomsperg Terminal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.82%
|30 दिन
|$ 0
|-25.11%
|60 दिन
|$ 0
|-36.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.
