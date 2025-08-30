$BLS की अधिक जानकारी

$BLS प्राइस की जानकारी

$BLS व्हाइटपेपर

$BLS आधिकारिक वेबसाइट

$BLS टोकन का अर्थशास्त्र

$BLS प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

BloodLoop लोगो

BloodLoop मूल्य ($BLS)

गैर-सूचीबद्ध

1 $BLS से USD लाइव प्राइस:

$0.00175615
$0.00175615$0.00175615
-2.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BloodLoop ($BLS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:47 (UTC+8)

BloodLoop ($BLS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00175187
$ 0.00175187$ 0.00175187
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00181846
$ 0.00181846$ 0.00181846
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00175187
$ 0.00175187$ 0.00175187

$ 0.00181846
$ 0.00181846$ 0.00181846

$ 0.50078
$ 0.50078$ 0.50078

$ 0.00176129
$ 0.00176129$ 0.00176129

-0.60%

-2.38%

-28.37%

-28.37%

BloodLoop ($BLS) रियल-टाइम प्राइस $0.00175615 है. पिछले 24 घंटों में, $BLS ने $ 0.00175187 के कम और $ 0.00181846 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BLS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.50078 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00176129 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BLS में -0.60%, 24 घंटों में -2.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BloodLoop ($BLS) मार्केट की जानकारी

$ 85.32K
$ 85.32K$ 85.32K

--
----

$ 614.55K
$ 614.55K$ 614.55K

48.59M
48.59M 48.59M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

BloodLoop का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.59M है, कुल आपूर्ति 350000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 614.55K है.

BloodLoop ($BLS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BloodLoop का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BloodLoop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012806130 था.
पिछले 60 दिनों में, BloodLoop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015520170 था.
पिछले 90 दिनों में, BloodLoop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.009411362443327076 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.38%
30 दिन$ -0.0012806130-72.92%
60 दिन$ -0.0015520170-88.37%
90 दिन$ -0.009411362443327076-84.27%

BloodLoop ($BLS) क्या है

## What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. ## What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: * In-game crafting and trading of assets * Character upgrades, Tournaments and Ticketing * Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. ### Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

BloodLoop प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BloodLoop ($BLS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BloodLoop ($BLS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BloodLoop के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BloodLoop प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$BLS लोकल करेंसी में

BloodLoop ($BLS) टोकन का अर्थशास्त्र

BloodLoop ($BLS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $BLS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BloodLoop ($BLS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BloodLoop ($BLS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $BLS प्राइस 0.00175615 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$BLS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$BLS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00175615 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BloodLoop का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$BLS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$BLS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$BLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.59M USD है.
$BLS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$BLS ने 0.50078 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$BLS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$BLS ने 0.00176129 USD की ATL प्राइस देखी.
$BLS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$BLS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $BLS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $BLS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $BLS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:47 (UTC+8)

BloodLoop ($BLS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.