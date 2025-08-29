Blocky Ai Agent मूल्य (BLOCKY)
Blocky Ai Agent (BLOCKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLOCKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLOCKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0033202 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLOCKY में -0.58%, 24 घंटों में +5.17%, तथा पिछले 7 दिनों में +217.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blocky Ai Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 321.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLOCKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 945.50M है, कुल आपूर्ति 945498182.6169366 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 321.59K है.
आज के दिन के दौरान, Blocky Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blocky Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blocky Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blocky Ai Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+5.17%
|30 दिन
|$ 0
|+94.06%
|60 दिन
|$ 0
|-74.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
Blocky Ai Agent (BLOCKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLOCKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
