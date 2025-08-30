GUILD की अधिक जानकारी

BlockchainSpace लोगो

BlockchainSpace मूल्य (GUILD)

गैर-सूचीबद्ध

1 GUILD से USD लाइव प्राइस:

$0.00676169
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
BlockchainSpace (GUILD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:37 (UTC+8)

BlockchainSpace (GUILD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00671077
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00689961
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00671077
$ 0.00689961
$ 1.79
$ 0
-0.17%

-0.21%

+2.75%

+2.75%

BlockchainSpace (GUILD) रियल-टाइम प्राइस $0.00676166 है. पिछले 24 घंटों में, GUILD ने $ 0.00671077 के कम और $ 0.00689961 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GUILD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.79 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GUILD में -0.17%, 24 घंटों में -0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BlockchainSpace (GUILD) मार्केट की जानकारी

$ 3.08M
--
$ 6.76M
455.49M
1,000,000,000.0
BlockchainSpace का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GUILD की मार्केट में उपलब्ध राशि 455.49M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.76M है.

BlockchainSpace (GUILD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BlockchainSpace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlockchainSpace का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012802324 था.
पिछले 60 दिनों में, BlockchainSpace का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0111842386 था.
पिछले 90 दिनों में, BlockchainSpace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.21%
30 दिन$ +0.0012802324+18.93%
60 दिन$ +0.0111842386+165.41%
90 दिन$ 0--

BlockchainSpace (GUILD) क्या है

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

BlockchainSpace (GUILD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

BlockchainSpace प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlockchainSpace (GUILD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlockchainSpace (GUILD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlockchainSpace के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BlockchainSpace प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GUILD लोकल करेंसी में

BlockchainSpace (GUILD) टोकन का अर्थशास्त्र

BlockchainSpace (GUILD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUILD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BlockchainSpace (GUILD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BlockchainSpace (GUILD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GUILD प्राइस 0.00676166 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GUILD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GUILD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00676166 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BlockchainSpace का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GUILD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.08M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GUILD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GUILD की मार्केट में उपलब्ध राशि 455.49M USD है.
GUILD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GUILD ने 1.79 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GUILD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GUILD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GUILD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GUILD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GUILD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GUILD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GUILD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:40:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

