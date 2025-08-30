Blockchain Web Services मूल्य (BWS)
Blockchain Web Services (BWS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BWS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BWS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02443105 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BWS में +0.53%, 24 घंटों में -1.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blockchain Web Services का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BWS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.49K है.
आज के दिन के दौरान, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.35%
|30 दिन
|$ 0
|-5.15%
|60 दिन
|$ 0
|+13.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.
Blockchain Web Services (BWS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BWS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
