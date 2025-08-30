BWS की अधिक जानकारी

Blockchain Web Services मूल्य (BWS)

1 BWS से USD लाइव प्राइस:

$0.00092533
$0.00092533$0.00092533
-1.30%1D
Blockchain Web Services (BWS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:11 (UTC+8)

Blockchain Web Services (BWS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02443105
$ 0.02443105$ 0.02443105

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-1.35%

-10.15%

-10.15%

Blockchain Web Services (BWS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BWS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BWS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02443105 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BWS में +0.53%, 24 घंटों में -1.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blockchain Web Services (BWS) मार्केट की जानकारी

$ 92.49K
$ 92.49K$ 92.49K

--
----

$ 92.49K
$ 92.49K$ 92.49K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Blockchain Web Services का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BWS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 92.49K है.

Blockchain Web Services (BWS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blockchain Web Services का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.35%
30 दिन$ 0-5.15%
60 दिन$ 0+13.52%
90 दिन$ 0--

Blockchain Web Services (BWS) क्या है

Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Blockchain Web Services प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blockchain Web Services (BWS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blockchain Web Services (BWS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blockchain Web Services के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blockchain Web Services प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BWS लोकल करेंसी में

Blockchain Web Services (BWS) टोकन का अर्थशास्त्र

Blockchain Web Services (BWS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BWS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Blockchain Web Services (BWS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Blockchain Web Services (BWS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BWS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BWS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BWS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blockchain Web Services का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BWS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BWS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BWS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
BWS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BWS ने 0.02443105 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BWS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BWS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BWS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BWS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BWS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BWS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BWS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:11 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.