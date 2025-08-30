BCMC की अधिक जानकारी

Blockchain Monster Hunt लोगो

Blockchain Monster Hunt मूल्य (BCMC)

गैर-सूचीबद्ध

1 BCMC से USD लाइव प्राइस:

$0.000842
$0.000842
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Blockchain Monster Hunt (BCMC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:03 (UTC+8)

Blockchain Monster Hunt (BCMC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 4.22
$ 4.22

$ 0
$ 0

-0.10%

-1.14%

-6.40%

-6.40%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BCMC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCMC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.22 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCMC में -0.10%, 24 घंटों में -1.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) मार्केट की जानकारी

$ 198.84K
$ 198.84K

--
--

$ 842.00K
$ 842.00K

236.14M
236.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Blockchain Monster Hunt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 198.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCMC की मार्केट में उपलब्ध राशि 236.14M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 842.00K है.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Blockchain Monster Hunt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blockchain Monster Hunt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blockchain Monster Hunt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blockchain Monster Hunt का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.14%
30 दिन$ 0-12.23%
60 दिन$ 0+4.57%
90 दिन$ 0--

Blockchain Monster Hunt (BCMC) क्या है

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Blockchain Monster Hunt (BCMC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Blockchain Monster Hunt प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blockchain Monster Hunt (BCMC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blockchain Monster Hunt (BCMC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blockchain Monster Hunt के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blockchain Monster Hunt प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BCMC लोकल करेंसी में

Blockchain Monster Hunt (BCMC) टोकन का अर्थशास्त्र

Blockchain Monster Hunt (BCMC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCMC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Blockchain Monster Hunt (BCMC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Blockchain Monster Hunt (BCMC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCMC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCMC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCMC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blockchain Monster Hunt का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCMC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 198.84K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCMC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCMC की मार्केट में उपलब्ध राशि 236.14M USD है.
BCMC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCMC ने 4.22 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCMC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCMC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BCMC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCMC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BCMC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCMC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCMC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:20:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

