Blockchain Cuties Universe Governance मूल्य (BCUG)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) रियल-टाइम प्राइस $0.0147914 है. पिछले 24 घंटों में, BCUG ने $ 0.01477502 के कम और $ 0.01495994 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00500135 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCUG में -0.30%, 24 घंटों में -0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blockchain Cuties Universe Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 691.06K है, कुल आपूर्ति 3869350.114736842 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.30K है.
आज के दिन के दौरान, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0061434911 था.
पिछले 60 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0135770467 था.
पिछले 90 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCUG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.