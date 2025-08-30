BCUG की अधिक जानकारी

Blockchain Cuties Universe Governance लोगो

Blockchain Cuties Universe Governance मूल्य (BCUG)

गैर-सूचीबद्ध

1 BCUG से USD लाइव प्राइस:

$0.0147914
$0.0147914$0.0147914
-0.10%1D
USD
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:45:45 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01477502
$ 0.01477502$ 0.01477502
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01495994
$ 0.01495994$ 0.01495994
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01477502
$ 0.01477502$ 0.01477502

$ 0.01495994
$ 0.01495994$ 0.01495994

$ 19.51
$ 19.51$ 19.51

$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135

-0.30%

-0.15%

-4.96%

-4.96%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) रियल-टाइम प्राइस $0.0147914 है. पिछले 24 घंटों में, BCUG ने $ 0.01477502 के कम और $ 0.01495994 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00500135 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCUG में -0.30%, 24 घंटों में -0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) मार्केट की जानकारी

$ 10.23K
$ 10.23K$ 10.23K

--
----

$ 57.30K
$ 57.30K$ 57.30K

691.06K
691.06K 691.06K

3,869,350.114736842
3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Blockchain Cuties Universe Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 691.06K है, कुल आपूर्ति 3869350.114736842 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.30K है.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0061434911 था.
पिछले 60 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0135770467 था.
पिछले 90 दिनों में, Blockchain Cuties Universe Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.15%
30 दिन$ +0.0061434911+41.53%
60 दिन$ +0.0135770467+91.79%
90 दिन$ 0--

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) क्या है

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Blockchain Cuties Universe Governance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blockchain Cuties Universe Governance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blockchain Cuties Universe Governance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BCUG लोकल करेंसी में

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) टोकन का अर्थशास्त्र

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCUG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCUG प्राइस 0.0147914 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCUG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCUG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0147914 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blockchain Cuties Universe Governance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCUG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCUG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 691.06K USD है.
BCUG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCUG ने 19.51 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCUG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCUG ने 0.00500135 USD की ATL प्राइस देखी.
BCUG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCUG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BCUG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCUG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCUG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:45:45 (UTC+8)

