BlockCentral Token (BLOC) रियल-टाइम प्राइस $0.00212954 है. पिछले 24 घंटों में, BLOC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLOC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02182127 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00171301 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLOC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BlockCentral Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 136.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLOC की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.11M है, कुल आपूर्ति 64112146.74895571 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 136.53K है.
आज के दिन के दौरान, BlockCentral Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlockCentral Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012313189 था.
पिछले 60 दिनों में, BlockCentral Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011984063 था.
पिछले 90 दिनों में, BlockCentral Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0012313189
|-57.82%
|60 दिन
|$ -0.0011984063
|-56.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
