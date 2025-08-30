BlockCDN मूल्य (BCDN)
BlockCDN (BCDN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BCDN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCDN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.283911 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCDN में +0.06%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BlockCDN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCDN की मार्केट में उपलब्ध राशि 346.45M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 191.42K है.
आज के दिन के दौरान, BlockCDN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BlockCDN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BlockCDN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BlockCDN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ 0
|+3.20%
|60 दिन
|$ 0
|-20.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlockCDN (BCDN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlockCDN (BCDN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlockCDN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब BlockCDN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
BlockCDN (BCDN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCDN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
