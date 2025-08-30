Blind Boxes मूल्य (BLES)
Blind Boxes (BLES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLES में --, 24 घंटों में +0.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blind Boxes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLES की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.21M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.86K है.
आज के दिन के दौरान, Blind Boxes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blind Boxes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blind Boxes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blind Boxes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.59%
|30 दिन
|$ 0
|-12.40%
|60 दिन
|$ 0
|-7.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
Blind Boxes (BLES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
