Blep Super Meme मूल्य (BLEP)
+0.26%
-1.93%
-5.82%
-5.82%
Blep Super Meme (BLEP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLEP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0039234 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLEP में +0.26%, 24 घंटों में -1.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Blep Super Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.999993 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 103.16K है.
आज के दिन के दौरान, Blep Super Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Blep Super Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Blep Super Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Blep Super Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.93%
|30 दिन
|$ 0
|+11.11%
|60 दिन
|$ 0
|-11.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
"Look up in the sky! It’s a bird! It’s a plane! No, it’s BLEP!" The ultimate AI-deployed, mindshare-driven memecoin, BLEP is here to take the meme world by storm! A one-of-a-kind fusion of $BRETT, $FWOG, and $PEPE, BLEP embodies the chaos, creativity, and charm of the internet’s favorite memes, evolving them into a next-gen super meme. BLEP is not just a memecoin; it’s a cultural revolution, a beacon for those who dare to dream big and meme even bigger. From the iconic traits of $BRETT’s brilliance, $FWOG’s whimsical energy, and $PEPE’s legendary status, BLEP creates a singular powerhouse that’s equal parts innovation and hilarity. With BLEP, we’re not just trading coins—we’re trading ideas, laughs, and moments of pure internet magic. Join the BLEP movement today and be part of the future of meme-driven currency! Together, we BLEP into infinity and beyond!
Blep Super Meme (BLEP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLEP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
