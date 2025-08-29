BLND की अधिक जानकारी

Blend लोगो

Blend मूल्य (BLND)

गैर-सूचीबद्ध

1 BLND से USD लाइव प्राइस:

$0.0427086
$0.0427086
-4.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Blend (BLND) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:24:50 (UTC+8)

Blend (BLND) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04236507
$ 0.04236507
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04507264
$ 0.04507264
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04236507
$ 0.04236507

$ 0.04507264
$ 0.04507264

$ 0.124556
$ 0.124556

$ 0.03957851
$ 0.03957851

-1.62%

-4.66%

-1.35%

-1.35%

Blend (BLND) रियल-टाइम प्राइस $0.0427086 है. पिछले 24 घंटों में, BLND ने $ 0.04236507 के कम और $ 0.04507264 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.124556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03957851 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLND में -1.62%, 24 घंटों में -4.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blend (BLND) मार्केट की जानकारी

$ 1.51M
$ 1.51M

--
--

$ 2.87M
$ 2.87M

35.27M
35.27M

67,140,850.0
67,140,850.0

Blend का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLND की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.27M है, कुल आपूर्ति 67140850.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.87M है.

Blend (BLND) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Blend का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00209204305200809 था.
पिछले 30 दिनों में, Blend का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019103428 था.
पिछले 60 दिनों में, Blend का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005918258 था.
पिछले 90 दिनों में, Blend का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00209204305200809-4.66%
30 दिन$ +0.0019103428+4.47%
60 दिन$ -0.0005918258-1.38%
90 दिन$ 0--

Blend (BLND) क्या है

Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar.

Blend प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blend (BLND) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blend (BLND) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blend के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blend प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BLND लोकल करेंसी में

Blend (BLND) टोकन का अर्थशास्त्र

Blend (BLND) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLND टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Blend (BLND) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Blend (BLND) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BLND प्राइस 0.0427086 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BLND से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BLND से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0427086 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blend का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BLND के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.51M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BLND की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BLND की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.27M USD है.
BLND की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BLND ने 0.124556 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BLND का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BLND ने 0.03957851 USD की ATL प्राइस देखी.
BLND का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BLND के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BLND इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BLND इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BLND का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:24:50 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.