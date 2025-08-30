BLCK Coin मूल्य (BLCK)
BLCK Coin (BLCK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLCK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLCK में -0.02%, 24 घंटों में -5.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BLCK Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 333.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.12M है, कुल आपूर्ति 989122163.7513288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 333.10K है.
आज के दिन के दौरान, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.00%
|30 दिन
|$ 0
|+3.03%
|60 दिन
|$ 0
|+50.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!
BLCK Coin (BLCK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLCK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
