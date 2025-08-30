BLCK की अधिक जानकारी

BLCK Coin लोगो

BLCK Coin मूल्य (BLCK)

गैर-सूचीबद्ध

1 BLCK से USD लाइव प्राइस:

$0.00033676
$0.00033676$0.00033676
-5.00%1D
mexc
USD
BLCK Coin (BLCK) मूल्य का लाइव चार्ट
BLCK Coin (BLCK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-5.00%

-11.03%

-11.03%

BLCK Coin (BLCK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BLCK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLCK में -0.02%, 24 घंटों में -5.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BLCK Coin (BLCK) मार्केट की जानकारी

$ 333.10K
$ 333.10K$ 333.10K

--
----

$ 333.10K
$ 333.10K$ 333.10K

989.12M
989.12M 989.12M

989,122,163.7513288
989,122,163.7513288 989,122,163.7513288

BLCK Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 333.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.12M है, कुल आपूर्ति 989122163.7513288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 333.10K है.

BLCK Coin (BLCK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, BLCK Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.00%
30 दिन$ 0+3.03%
60 दिन$ 0+50.10%
90 दिन$ 0--

BLCK Coin (BLCK) क्या है

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

BLCK Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BLCK Coin (BLCK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BLCK Coin (BLCK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BLCK Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BLCK Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BLCK लोकल करेंसी में

BLCK Coin (BLCK) टोकन का अर्थशास्त्र

BLCK Coin (BLCK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLCK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: BLCK Coin (BLCK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज BLCK Coin (BLCK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BLCK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BLCK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BLCK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BLCK Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BLCK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 333.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BLCK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BLCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.12M USD है.
BLCK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BLCK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BLCK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BLCK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BLCK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BLCK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BLCK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BLCK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BLCK का प्राइस का अनुमान देखें.
